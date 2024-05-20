逾10公斤毒品藏軸承 空運走私遭警查獲

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（中央社記者張已亷高雄20日電）刑事警察局去年獲報5件空運包裹異常，發現包裹內裝軸承藏逾10公斤毒品愷他命，鎖定林姓受刑人涉嫌，經專案小組蒐證，依違反毒品危害防制條例罪解送橋頭地檢。

刑事局南部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，34歲林男為首的運毒集團將第三級毒品愷他命塞入特殊管徑塑膠水管，藏在報廢機械軸承中空部位自德國進口入台，利用國際小型包裹申報通關，企圖躲過X光機檢查。

海關人員去年12月間發現5件包裹內物品價值與國際運費不成正比，經反覆檢視後發現藏有毒品，經警方將包裹透過X光機掃描，發現金屬材質機械軸承內有異，使用砂輪機、鑿子等工具切割取出10多公斤毒品愷他命，初估可供3萬人次吸食。

另外運毒集團為避免檢警查緝，冒用他人名義作為包裹收件人，又高價僱「車手」出面收件，意圖製造偵查斷點添加查緝困難。

經專案小組歷時多月蒐證，查扣聯繫運輸毒品使用行動電話等證物，循線查出貨物疑由林男進口，將林男依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌解送橋頭地方檢察署偵辦。

警方表示，綽號「光頭」的林姓主嫌先前已因恐嚇、詐欺、洗錢還有妨礙自由等案遭通緝，去年11月還以「乳清蛋白粉」名義自美國進口貨物，夾藏市值近新台幣千萬元安非他命8.646公斤，日前遭警方逮獲已入監服刑。（編輯：郭諭儒）1130520