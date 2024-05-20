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逾10公斤毒品藏軸承 空運走私遭警查獲

2024/5/20 12:49（5/20 13:16 更新）
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刑事局南部打擊犯罪中心表示，以林姓男子為首的運毒集團將第三級毒品愷他命塞入特殊管徑塑膠水管，藏在報廢機械軸承中空部位自德國進口入台，經專案小組歷時多月蒐證，將林男依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌解送橋頭地方檢察署偵辦。（刑事局南部打擊犯罪中心提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月20日
刑事局南部打擊犯罪中心表示，以林姓男子為首的運毒集團將第三級毒品愷他命塞入特殊管徑塑膠水管，藏在報廢機械軸承中空部位自德國進口入台，經專案小組歷時多月蒐證，將林男依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌解送橋頭地方檢察署偵辦。（刑事局南部打擊犯罪中心提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月20日
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（中央社記者張已亷高雄20日電）刑事警察局去年獲報5件空運包裹異常，發現包裹內裝軸承藏逾10公斤毒品愷他命，鎖定林姓受刑人涉嫌，經專案小組蒐證，依違反毒品危害防制條例罪解送橋頭地檢。

刑事局南部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，34歲林男為首的運毒集團將第三級毒品愷他命塞入特殊管徑塑膠水管，藏在報廢機械軸承中空部位自德國進口入台，利用國際小型包裹申報通關，企圖躲過X光機檢查。

海關人員去年12月間發現5件包裹內物品價值與國際運費不成正比，經反覆檢視後發現藏有毒品，經警方將包裹透過X光機掃描，發現金屬材質機械軸承內有異，使用砂輪機、鑿子等工具切割取出10多公斤毒品愷他命，初估可供3萬人次吸食。

另外運毒集團為避免檢警查緝，冒用他人名義作為包裹收件人，又高價僱「車手」出面收件，意圖製造偵查斷點添加查緝困難。

經專案小組歷時多月蒐證，查扣聯繫運輸毒品使用行動電話等證物，循線查出貨物疑由林男進口，將林男依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌解送橋頭地方檢察署偵辦。

警方表示，綽號「光頭」的林姓主嫌先前已因恐嚇、詐欺、洗錢還有妨礙自由等案遭通緝，去年11月還以「乳清蛋白粉」名義自美國進口貨物，夾藏市值近新台幣千萬元安非他命8.646公斤，日前遭警方逮獲已入監服刑。（編輯：郭諭儒）1130520

刑事警察局去年獲報5件空運包裹異常，發現包裹內裝軸承藏逾10公斤毒品愷他命，鎖定林姓受刑人涉嫌，經專案小組歷時多月蒐證，查扣聯繫運輸毒品使用行動電話等證物，依違反毒品危害防制條例罪解送橋頭地檢。（刑事局南部打擊犯罪中心提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月20日
刑事警察局去年獲報5件空運包裹異常，發現包裹內裝軸承藏逾10公斤毒品愷他命，鎖定林姓受刑人涉嫌，經專案小組歷時多月蒐證，查扣聯繫運輸毒品使用行動電話等證物，依違反毒品危害防制條例罪解送橋頭地檢。（刑事局南部打擊犯罪中心提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月20日
#刑事局南部打擊犯罪中心
#刑事警察局
#橋頭地方檢察署
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