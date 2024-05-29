星野源否認外遇「百分之百沒做過」 新垣結衣上節目闢謠

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本演歌雙棲的藝人星野源今天凌晨在廣播節目中再度否認外遇傳聞，並回憶被影射的經過令他覺得相當可怕，而他的妻子新垣結衣也上節目親口闢謠，希望粉絲安心。

目前43歲的星野源與35歲的新垣結衣，2016年共同演出日劇「月薪嬌妻」大受歡迎，並於2021年宣布結婚。

本月22日社群媒體X出現一則發文，指「與超有名女星共同演出電視劇且閃婚的男歌手與NHK主播外遇，歌手的經紀公司花費10億日圓壓新聞」。這則發文短短數小時就在網路上瘋傳，並引發網友議論與臆測文中影射的外遇男性為星野源。

星野源的經紀公司在5月23日發布聲明嚴正否認網上發文內容與臆測；星野源與新垣結衣當時也分別透過自己的社群媒體帳號否認傳聞。

日媒Sponichi Annex報導，星野源今天凌晨在自己擔任主持人的廣播節目中，主動提及被影射外遇一事，除了再度否認謠言內容，也分享得知消息的經過。

他說：「當時在家吃完晚餐後洗碗，隨意看了一下Instagram時，發現自己帳號中最後一篇貼文的留言暴增。仔細一看，發現為數可觀的留言充滿誹謗與中傷內容。我一直想著這到底是什麼狀況，沒過多久經紀人就聯絡我了。」

星野源接著說：「我百分之百沒做過（傳聞指涉的事情），沒有一個是事實，但是感覺遭受日本許多人的怨恨，我之前完全沒有這種經驗，真的令我覺得相當可怕」。

他也無奈地表示：「一想到包含妻子與工作夥伴在內的人因此相當難受，就令我覺得很難過且傷心。我由衷不希望再度陷入同樣的情緒」。

星野源也安撫粉絲說：「希望你們能安心，我再度聲明，百分之百沒做過（傳聞指涉的事情），完全是謠言。這些猜測沒有一個是事實，請安心」。

之後，新垣結衣透過電話在節目上獻聲表示，這件事情也讓她相當驚訝，並說：「我們最不知道為什麼會發生這種事情」。

而新垣結衣也說明這次上節目是為了安撫紛絲，所以想親口闢謠。她說：「被謠傳的事情沒有一件是事實，抱著希望讓粉絲安心的心情（上節目），打擾大家了」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130529