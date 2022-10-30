月薪嬌妻日本編劇讚「俗女」 跨越文化情感動人

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（中央社記者王心妤高雄30日電）「月薪嬌妻」日本編劇野木亞紀子今天赴雄影對談。她認為，台劇「俗女養成記」展現出年齡層的轉變還有女性生活，很有趣，這部作品讓她就算不熟悉台灣，也會被情感打動。

野木亞紀子是日本知名編劇，曾創作「月薪嬌妻」、「法醫女王」、「圖書館戰爭」、「無法成為野獸的我們」等多部熱門劇。她今天接受高雄電影節邀請，並與「俗女養成記」導演、編劇嚴藝文及編劇黃馨萱（黃小貓）對談。

野木亞紀子表示，來台灣前先看了「俗女養成記」，作品展現出女性年齡的轉變還有生活，非常有趣。她肯定導演讓女主角謝盈萱用比較「矬」或是誇張方式演出，「我們拍的話可能不會這麼誇張，要找出能豁出去演的人可能沒有。」

野木亞紀子的作品跨越國籍打動觀眾。她表示，並不是一開始就希望作品紅遍亞洲，而是創作時專注情感、人與人的關係，更容易感動世界的人，像是「俗女養成記」，「裡面談到台北、台南的城鄉差距，我沒有來過台灣，仍可以感受其中的情感」。

野木亞紀子從2013年就以「公關室愛情」與日本女星新垣結衣合作，之後又陸續合作「掟上今日子的備忘錄」、「月薪嬌妻」。她誇獎新垣結衣能深刻理解劇本，作出自己的演出並加入新元素，像是「月薪嬌妻」中，新垣結衣要說較尖酸嚴厲的話，「透過新垣結衣的嘴巴，就像有新垣結衣的魔法，變得很可愛」。

野木亞紀子擅長將漫畫IP成功影視化，她被問到秘訣時說，成不成功是結果論，但做原著改編要找出重要的根本，「像找出未發芽的種子，改編的時候放大」，因為日本原著作者與編劇在開發期並不會見面，她會透過閱讀作品加上想像，展現出作品意象。

野木亞紀子表示，現在許多題材的故事不是全新的概念，而是在類型的框架下重組不同的元素或是用新的視角出發，以此做出新的發現。

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野木亞紀子新作Fence聚焦沖繩，談到日本、沖繩與美軍的關係。野木亞紀子表示，雖然日本是民主國家但大家比較少談這一塊，創作過程的確有壓力，像主角是美軍和沖繩人的孩子，會面對裡外不是人的狀況，「雖然是虛構議題，表現上還是要小心。需要多理解當事人的心情，在寫實、虛構、娛樂中取得平衡」。

第一次來到台灣，被問到想嘗試什麼樣的美食，野木亞紀子笑說，因為看了「俗女養成記」，下午就點了蚵仔麵線外送。她開心稱讚：「很好吃。」（編輯：管中維）1111030