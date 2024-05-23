網傳藝人老公外遇 新垣結衣與先生雙雙闢謠

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本社群媒體流傳女星新垣結衣的藝人老公星野源跟女主播外遇。演歌雙棲的星野源與新垣結衣都闢謠。

星野源與新垣結衣2016年共同演出日劇「月薪嬌妻」大受歡迎，並於2021年宣布結婚。

日媒Sponichi Annex報導，社群媒體X上昨晚10時許出現一則發文，指「與超有名女星共同演出電視劇且閃婚的男歌手與NHK主播外遇，歌手的經紀公司花費10億日圓壓新聞」。

這則發文短短數小時就在網路上瘋傳，引發網友議論與臆測文中影射的外遇男性為星野源。

星野源的經紀公司今晨發布聲明嚴正否認網上發文內容與臆測，並評估採取法律行動。

聲明指出「關於相關X帳號的發文，導致關於旗下藝人星野源的流言擴散，本公司也接獲許多詢問」。

聲明說「星野源並未涉及發文所述內容，本公司花錢壓下新聞也非事實。將考慮採取法律措施以因應虛假信息散播和發布」。

星野源也透過自己的社群媒體Instagram帳號的動態時報嚴正否認，表示「目前在社群媒體和網路上傳播的謠言絕對不是事實。都是無憑無據」。

他的妻子新垣結衣也在睽違約1年半左右更新自己的社群平台X帳號，否認網路傳言。

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新垣2022年8月創設官方X帳號，在自我介紹中寫著「這邊是防止被冒用所開設的帳號，並未計劃在此宣傳或是發牢騷，還請大家理解」。

這個帳號創設以來發布一張新垣照片後就未獲更新。不過這次在自我介紹的欄位於原本內容後出現新增，寫道「一副無風不起浪的樣子，不過至今引起騷動的事件沒有一個是事實，請擔心的大家不需要擔憂」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130523