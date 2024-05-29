封口費案結辯 檢方盼陪審員認定川普有罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）美國史上首樁針對前總統的刑事審判進入戲劇性最後階段，檢察官疾呼陪審員運用「常理」，就「豔星封口費」案做出前總統川普有罪裁決。

綜合法新社和路透社報導，辯護律師和檢察官雙雙完成結案陳詞後，12名成員組成的陪審團將於明天開始審議。

在美國即將於11月舉行大選情況下，判決結果對尋求重返白宮的川普，和對全美來說，都具有高度的利害關係。

「豔星封口費」案中，川普被控偽造商業紀錄，以掩飾他私人律師柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）13萬美元，換取她在2016年大選前對與川普的風流韻事保持沉默，以免影響川普當時前進白宮之路。

川普的辯護律師布蘭奇（Todd Blanche）堅稱川普無辜，沒有犯下任何罪行，並說「封口費」整起官司都是建立在謊言之上。而助理地方檢察官史坦格拉斯（Joshua Steinglass）則在結辯中，再次呼籲陪審團認定川普有罪。

史坦格拉斯表示，「暴風女」2006年與已婚川普幽會的往事是涉嫌犯罪的動機，但「全案核心，是（2016年）大選前夕的一場陰謀與掩飾」，目的是為了「蒙蔽美國選民」。

他說：「被告的詐騙意圖再明顯不過。」

史坦格拉斯說：「我們永遠不會知道這種欺騙美國選民的行為是否影響了（2016年）大選，但這是我們毋須證明的事情。」

布蘭奇則告訴陪審團，川普是無辜的，唯一的結果應該是「非常迅速、簡單的無罪判決」。

布蘭奇說，柯恩曾是川普的喬事佬，但出於對前老闆的「痛恨」，才成為檢方的明星證人。

他還說：「他在證人席上告訴諸位的事，許多都是謊言，就這麼簡單。他確實是有史以來最偉大的騙子。」

休息期間，川普在社群媒體發文，以大寫英文字母寫下「無聊！」

假如被判有罪，川普將面臨上看4年的有期徒刑，不過首次因這類犯行遭定罪的人，不太可能被監禁。

即使遭到定罪，也不會影響川普試圖在11月5日的大選中，從民主黨籍總統拜登手中奪回白宮寶座。如果他勝選，也無法阻止他上任。民調顯示，川拜兩人聲勢不相上下。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130529