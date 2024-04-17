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誰對經濟更有利？路透民調：川普比拜登略勝一籌

2024/4/17 09:01（4/17 09:12 更新）
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美國總統拜登（左）和前總統川普（右）。（中央社製圖；右圖版權屬公眾領域，左圖取自facebook.com/joebiden）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調，美國選民被問到誰對經濟更有利時，約41%受訪者選擇共和黨籍總統參選人川普，比例勝過民主黨籍現任總統拜登的34%。

路透社報導，其餘受訪者給出的答案包括不確定或兩人都沒有更好。這項截至本月14日的3天民調也顯示，拜登4月支持率較3月略為下滑。

川普在經濟方面的領先幅度為7個百分點，遠遠超出這項民調的誤差範圍，而3月為3個百分點，2月為6個百分點。

然而，當受訪者被問到誰對政治極端主義和保護民主採取更好的做法時，拜登領先川普9個百分點，比例38%對29%；先前在3月領先8個百分點。

受訪者最關心的議題方面，政治極端主義以些微之差擠下經濟。

美國經濟狀況隱約成為影響拜登連任希望的較大因素之一。

儘管近幾個月通貨膨脹大幅放緩，且失業率兩年多來低於4%，選民仍對多年來消費者物價快速上漲感到苦惱。拜登81歲的高齡也是選民關心的地方。

在路透社/易普索最新民調中，支持拜登施政表現的受訪者比例從3月的40%略微下降至38%。這項線上民調訪問全國1016名美國成年人，抽樣誤差正負3個百分點。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130417

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