伊朗攻擊以色列 華府軍事外交雙管齊下協助對抗

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）伊朗13日朝以色列發射無人機和飛彈，發動前所未見的攻擊行動，而在以色列主要盟友美國軍事和外交雙管齊下協助對抗之下，伊朗這波攻擊行動僅對以色列造成輕微傷害。

美國高階官員向法新社詳述對抗伊朗這波強勢攻擊，華府在軍事和外交上扮演的角色。

伊朗攻擊行動

一名美國高階軍事官員告訴法新社，伊朗朝以色列發射100多枚中程彈道飛彈、30多枚攻陸型巡弋飛彈，以及超過150架自殺式無人機。

這名官員表示，美軍部署在地中海東部的驅逐艦勃克號（USS Arleigh Burke）、驅逐艦卡尼號（USS Carney）擊落大約4至6枚伊朗的彈道飛彈。美軍也出動戰機擊落超過70架伊朗無人機。

一個愛國者飛彈連也在伊拉克北部城市阿比爾（Arbil）地區擊落一枚飛向以色列的彈道飛彈。

美軍中央司令部今天表示，在美軍歐洲司令部（U.S. European Command）出動驅逐艦支援下，於13日和14日摧毀了從伊朗和葉門發出攻擊以色列的80多架自殺式無人機，以及至少6枚彈道飛彈。

路透社報導，美軍中央司令部在社群媒體X發文表示，這包含一枚還在發射器上的彈道飛彈，以及7架還在地面、尚未升空的無人飛行載具（UAV），這些地區由伊朗撐腰的葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）控制。

拜登政府一名高階官員描述伊朗發動攻擊時緊張的氣氛：「我們一度得知空中有100多枚彈道飛彈，但在大勢未底定前，防禦的結果仍在未定之天。」

攻擊導火線

伊朗13日對以色列領土發動無人機和飛彈攻擊，以報復以色列4月1日疑似空襲其位於敘利亞的使館建築，造成伊朗革命衛隊7人喪命，其中包括2名將領。

該名高階官員表示，以色列大使和武官拜訪白宮時，私下告知美國高階官員這場空襲行動的細節。

該名官員指出：「我們並未參與那項空襲行動」，但「我們知道那項行動將會引發不良的影響」。

美國總統拜登數日後指示「盡可能保衛以色列」，並確保所有必要單位和資產到位以利行動，這項指示讓官員動起來。

華府準備行動

在伊朗發動攻擊前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）「持續、一直且不間斷」和以色列方面聯繫，同時也和中東其他國家聯絡。

美國負責中東地區的最高指揮官庫里拉（Erik Kurilla）銜命前往中東，提供當地即時更新情報，以及與以色列及其他盟友進行協調。

該名官員表示，華府也透過瑞士管道和伊朗進行「一系列的直接溝通」。

華府也在中東地區部署更多軍事資產，以加強區域威嚇力道 ，並提高對美軍部隊的保護。

未來局勢

自去年10月以色列和伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發最新衝突以來，美國的目標就是避免局勢惡化擴大成區域衝突，華府積極降溫區域情勢。

該名高階官員在提及伊朗攻擊行動後，以色列可能的報復性行動時，「我們不會參與他們的任何回應行動」。「我們也不預見我們會參與這類的行動。」

該名官員還說，「以色列也向我們表明，他們不尋求大幅升高和伊朗的緊張關係」。但「問題不只是以色列是否會採取行動，還有以色列會採取什麼樣的行動」。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130415