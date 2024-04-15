伊朗攻擊以色列 美眾院議長：幾天內表決援以法案

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）在伊朗以無人機和飛彈攻擊以色列後，美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生今天說，他會在這幾天內表決對以色列的戰時援助，但未說援助包裹會否含對烏克蘭和其他盟國。

綜合法新社與路透社報導，聯邦參議院今年2月已通過民主黨籍總統拜登政府提出的950億美元援助法案，內容含對以色列、烏克蘭、台灣援助，但這份包裹援助到眾議院後被強生（Mike Johnson）擋下，遲未通過。

強生在福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）中說：「共和黨籍眾議員和共和黨都理解支持以色列的必要性。我們本週會再試一次，至於包裹法案的細節正在整理中…我們會考量所有相關附加議題的選項。」

由於共和黨籍前總統川普和極右翼眾議員對於投入大把金錢協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵愈發抱持質疑，強生在援烏議題上處境艱難，黨內極右的眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）甚至揚言若強生通過援烏就要把他拉下議長職位。

強生本月12日赴佛羅里達州拜會川普。強生今天告訴福斯新聞頻道，他正考慮聽從川普的建議，以貸款方式援助烏克蘭，「我想已達成了很多共識」。

與此同時，拜登今天與強生等國會領袖們舉行電話會議，白宮在聲明中說：「總統在電話會議中討論到眾議院盡快通過國家安全補充法案的急迫需求。」

數名保守派眾議員曾說，他們希望在任何安全援助包裹法案中加入更嚴格的美國移民政策。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）今天在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中說：「我準備好協助烏克蘭，但我希望我們處理南部邊境的問題…如果參議院週一將一項（單獨的）以色列援助法案送到眾議院，眾院會批准。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130415