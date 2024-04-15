拜登試圖阻中東衝突升級 對盟友支持如何平衡陷兩難

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）伊朗對以色列發動攻擊讓美國總統拜登陷入兩難處境：如何平衡對盟友的支持，同時又要防止爆發更廣泛的戰爭。

法新社報導，拜登對以色列承諾提供「如鋼鐵般堅定」的支持，包括擊落伊朗無人機，從而掩蓋了美方與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加薩戰爭上的緊張關係。

但白宮表示，不會支持以色列針對伊朗的任何反擊行動，並警告以色列「仔細考量」局勢升溫可能引發全面區域衝突的風險。

拜登面臨的問題是，如果尼坦雅胡無論如何都要放手一搏，就像他在加薩走廊（Gaza Strip）的行動該怎麼辦。

華府國際情資與安全顧問企業蘇凡集團（Soufan Group）研究主任克拉克（Colin Clarke）告訴法新社：「這讓他處於非常艱難的境地。」

「我認為他懷疑尼坦雅胡的動機…尼坦雅胡試圖將戰火擴大到整個地區，以轉移外界對他因應加薩戰爭作為有多拙劣的焦點。」

自去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列，以色列對加薩走廊發動反攻以來，拜登一直努力避免一場可能讓美國再陷中東泥淖的區域戰爭。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）表示，尼坦雅胡「很清楚」拜登不希望發生「更廣泛的戰爭」。

美方的盤算似乎是伊朗也得償所願，展示武力以報復本月初以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館區事件，但造成的損失很小。

中東研究和資訊計畫（Middle East Research and Information Project）執行董事萊恩（James Ryan）說：「然而，我擔心現狀將是短暫的。」

他還說：「我預期拜登將試圖限制以色列的反應，但尼坦雅胡已經表現出有意測試拜登想施加的任何底線。不幸的是，現在這一切都是在損人利己。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1130415