報復伊朗、進攻拉法 專家：以色列沒法同時達成

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（中央社耶路撒冷16日綜合外電報導）以色列矢言報復伊朗13日的無人機及飛彈攻擊，並繼續與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在加薩作戰、派地面部隊進入拉法。但專家表示，以色列無法同時實現這兩個目標。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）似乎決心既要報復伊朗，又要繼續對抗哈瑪斯（Hamas）並挺進人滿為患的加薩南部城市拉法（Rafah），但未針對任何一個計畫提出時間表。

尼坦雅胡有可能必須考慮依盟友美國呼籲的，在報復伊朗上保持克制之餘，同時保護加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦平民。

●以色列的回應能等嗎？

分析人士告訴法新社，以軍已經在加薩對抗哈瑪斯，並在區域間打擊其他有伊朗撐腰的組織，已無餘力再主動槓上德黑蘭當局。

安全諮詢公司勒貝克國際（Le Beck International）主管霍洛維茲（Michael Horowitz）說：「以色列無法同時攻擊拉法和報復伊朗。」

他說：「必須做出個決定。」

自伊朗13日出動無人機並發射飛彈襲擊以來，以色列戰時內閣會議發布的一連串公開聲明幾乎無法釐清以色列到底作何打算，內部歧異倒是一覽無遺：一些鷹派部長要求對德黑蘭施以懲罰性報復，並立即對拉法發動攻勢；其他人則希望以色列稍安勿躁。

總部位於華府的「軍備管制與禁止核武擴散中心」（Center for Arms Control and Non-Proliferation）政策主任艾拉斯（John Erath）表示，目前，以色列並未面臨伊朗再次發動直接攻擊的威脅，有時間考量下一步。

他說，以色列領導階層可能會研究有哪些選項一來不會導致他們與宿敵伊朗的緊張關係加劇，二來還能替危機找到出口。

以色列軍方先前則已強調將對伊朗的攻擊做出回應，軍方發言人、海軍少將哈加里（Daniel Hagari）表示，「我們會在我們選擇的時機做出回應」。

●這場攻擊是否影響了拉法計畫？

以色列媒體引述安全消息人士的話報導，以軍原定本週開始推進在加薩南部城市拉法的軍事行動，但伊朗的攻擊打亂了相關計畫。

消息人士表示，美國、埃及和卡達的以哈停戰談判步履蹣跚，恐導致以色列加快執行拉法軍事計畫。

艾拉斯審慎地說，試圖根據這些事態發展來猜測以軍進攻拉法的時間點，都只會是「臆測」而已。

●以色列面臨哪些外交風險？

霍洛維茲表示，無論是伊朗還是加薩問題，「外交考量都影響著以色列的盤算」。

以色列之前曾因對加薩發動毀滅性軍事行動而飽受國際社會批評，但在遭伊朗以數百架無人機和飛彈攻擊後，在國際間又贏回不少支持。

若對拉法展開地面攻勢，將很容易抹去這樣的外交成果；但霍洛維茲認為，以色列也可以趁現在全球與它站在同一陣線的機會，對加薩採取行動。

他說，外國盟友可以對以色列入侵拉法視而不見，用以換取「以色列不對伊朗（的攻擊）做出回應」，但他補充說，這「似乎不太可能」。

以色列的公眾輿論似乎也存在分歧。

耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）今天公布的民調顯示，48%的受訪者表示他們支持不惜一切代價報復伊朗，52%反對。

民調顯示，即便冒著以美關係可能生變的風險，仍有44%的受訪者支持進攻拉法。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130417