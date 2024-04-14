伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

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（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）伊朗為報復駐敘利亞大使館旁附屬建築1日遇襲，昨夜首次直接對以色列領土發動攻擊，發射逾300枚飛彈及無人機，但絕大多數遭到以方攔截。

伊朗直接襲擊以色列促使中東緊張局勢急速惡化，截至目前為止，這起攻擊事件有7大重點值得關注。

以色列：將做出「強烈回應」

伊朗發動襲擊後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天矢言取得勝利。

尼坦雅胡在社群平台X發文寫道：「我們攔截、我們抵禦、我們一定會取得勝利。」

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）也引述匿名官員說法指出，將對這次攻擊做出「強烈回應」。

伊朗：若遭報復將採更激烈行動

伊朗軍方今天表示，他們對以色列發動的無人機和飛彈攻擊已「達成所有目標」。

伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）告訴國營電視台：「昨夜到今晨已成功完成『實踐承諾行動』（Operation Honest Promise），並達成所有目標。」

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天則警告以色列及其盟國，不要在伊朗的報復行動後採取任何「魯莽」行動。

伊朗駐聯合國代表團先前也指出：「以色列政權若犯下另一個錯誤，伊朗的回應將更加激烈。」

國際社會反應

美國總統拜登（Joe Biden）與軍事和安全顧問齊聚白宮，他在社群媒體平台X發文說，美國「支持以色列抵禦來自伊朗及其代理人威脅的承諾堅若磐石」。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）、日本外務大臣上川陽子紛紛發聲譴責伊朗升高區域緊張情勢。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示義方密切關注局勢發展，並做好應對準備。

此外作為七大工業國集團（G7）輪值主席國，義大利宣布G7領袖今天稍晚將舉行視訊會議，討論伊朗對以色列的空襲。

應以色列要求，聯合國安理會今天也將召開緊急會議商討對策。

中國外交部呼籲有關方面保持冷靜克制，當務之急是盡快平息以巴加薩衝突。

影片來源：FRANCE 24 English

伊朗13日襲擊以色列特拉維夫。（安納杜魯新聞社）

伊朗發射無人機、巡弋飛彈及彈道飛彈

以色列軍方今天證實，伊朗對以色列發射超過300個無人機及飛彈。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，其中包括170架無人機和30枚巡弋飛彈，但無一成功進入以色列領土；110枚彈道飛彈則只有一小部分射入以色列領土。

至少9國涉入攻擊事件攻防

英國廣播公司（BBC）報導，迄今至少有9個國家涉入這場軍事升級行動，包括發射飛彈或無人機的伊朗、伊拉克、敘利亞與葉門，以及參與擊落或防守行動的以色列、美國、法國和約旦。

美國國防部指出，美軍攔截了十多個自伊朗、伊拉克、敘利亞及葉門發射的飛彈和無人機。

伊朗支持的黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨（Hezbollah）也聲稱，對戈蘭高地（Golan Heights）一座以色列軍事基地發射火箭。

絕大部分無人機和飛彈遭攔截

哈加里強調，大約99%的飛彈及無人機若非在以色列領空外，就是在以色列境內遭到攔截。

拜登今天表示，美軍「協助以色列擊落幾乎所有」伊朗發射的無人機和飛彈。他透過聲明指出，伊朗發動這場空前襲擊前，美方已將戰機與軍艦派往該地區。

英國皇家空軍（RAF）颱風戰機（Typhoon）也被派去擊落無人機，這些戰機飛越伊拉克和敘利亞上空，但沒有飛到以色列。

約旦內閣政府則發布聲明說，為保護國內民眾安全，約旦攔截了進入其領空的飛行物體。

根據以色列軍方，法國也為巡邏以色列領空提供協助。不過法國是否有擊落任何無人機或飛彈，目前尚不明朗。

以色列僅受輕微破壞

哈加里指出，只有少數彈道飛彈射入並擊中以色列領土，並導致12人受傷，其中包括一名7歲女童。

根據哈加里，其中一枚飛彈「輕微」擊中位於以色列南部尼格夫沙漠（Negev）的內瓦庭軍事基地（Nevatim base），但他強調該基地「仍正常運作中」。

伊朗官方媒體「伊朗通訊社」（IRNA）則報導，這起攻擊對內瓦庭空軍基地造成「嚴重打擊」。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130414