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伊朗空襲以色列 川普痛批拜登態度懦弱

2024/4/14 17:59（4/14 18:40 更新）
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美國前總統川普。（路透社）
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（中央社賓州施奈克斯維13日綜合外電報導）在伊朗今晚大規模空襲以色列後，美國前總統川普痛批現任總統拜登，指控他突顯出美國對中東態度「懦弱」。川普與拜登將於11月美國總統大選再度交鋒。

法新社報導，川普（Donald Trump）在賓州一場造勢活動上說：「祈求上帝保守以色列人民，他們正遭受攻擊，那是因為我們展現出極大的軟弱。」

伊朗今天晚間動用無人機和飛彈，對以色列發動前所未有的攻擊。

伊朗駐大馬士革使館區在本月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）的7名軍官喪命，包括2名高階將領；伊朗矢言報復以色列。

川普在他任內曾下令殺害一名在巴格達的伊斯蘭革命衛隊將領，並讓美國退出伊朗核子協議，還多次指責民主黨籍對手拜登對伊朗態度懦弱。

川普表示：「我們表現出的軟弱令人難以置信，如果是我們（共和黨）執政，就不會發生這種狀況。但美國正在為以色列祈禱，我們向每個處於險境的人提供絕對的支持。」

此外，拜登與他的軍事和安全顧問齊聚白宮，他在社群媒體平台X發文說，美國「支持以色列抵禦來自伊朗及其代理人威脅的承諾堅若磐石」。（譯者：李晉緯/核稿：洪啟原）1130414

#川普
#伊拉克
#拜登
#賓州
#伊朗
#美國總統大選
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