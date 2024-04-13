美副總統提墮胎權 批評川普要美國退回19世紀

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（中央社亞利桑那州土桑12日綜合外電報導）11月總統大選戰鼓頻催，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天針對備受爭議的墮胎議題抨擊共和黨籍前總統川普，指責他促成不得民心的限制措施，讓女權倒退。

亞利桑那州最高法院本月9日裁決，1864年南北戰爭時期一項幾乎全面禁止墮胎的禁令有效。

法新社報導，賀錦麗今天在亞利桑那州土桑市（Tucson）對群眾說，是川普促成這項禁令有效，如果他再次贏得總統選舉，可能會有更糟糕的事發生。

她說：「川普的第2個任期可能會像這樣：更多禁令、更多痛苦和更少自由。」

她還說：「正如他在亞利桑那州的所作所為，他基本上想讓美國倒退回1800年代…但我們不會讓這件事發生，因為事情是這樣的：今年是2024年，不是1800年代。我們不走回頭路。」

美國聯邦最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁決，結束近50年來對墮胎權的憲法保障。

賀錦麗說：「推翻羅訴韋德案只是一項剝奪女權和自由的更大規模策略開端…川普指派3名美國聯邦最高法院大法官，因為他有意要他們推翻羅訴韋德案，而他們也如他所願這麼做了。」

她接著說：「如今因為川普，國內超過20州實施（墮胎）禁令…川普一手促成這場健康照護危機。」

川普如今在這項議題上處於不利境地，他一邊得意於自己在推翻全國墮胎權保障上的功勞，一邊呼籲各州不要全盤實施顯然會隨之而來的禁令。

川普今天被記者問到是否會簽署全國墮胎禁令時說：「我們不再需要禁令，因為我們推翻了羅訴韋德案…我們把（決定權）還給各州…事情照預期那樣在運作。」

但川普稍早在網站上呼籲亞利桑那州修改已有160年歷史的墮胎相關法律。他寫道：「州長和亞利桑那州議會必須用心和常識立即行動，補救已經發生的事…記住，現在就看各州和民意代表的善意了。理想上得有3種例外：性侵、亂倫和危及孕婦性命。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130413