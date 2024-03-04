賀錦麗籲哈瑪斯接受停火6週 盼以色列放行援助

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（中央社阿拉巴馬州塞麻3日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗今天呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）接受加薩走廊為期6週的停火協議，同時批評以色列向加薩運送的援助不足。

賀錦麗（Kamala Harris）在美國阿拉巴馬州塞麻（Selma）發表談話時說：「鑑於加薩（Gaza）正在遭受巨大苦難，至少在接下來的6週必須立即停火，這是當前正在討論的提案。」

法新社報導，美國一名高階官員昨天透露，以色列大致上已同意接受加薩走廊為期6週的停火協議，現在需要哈瑪斯點頭釋放最脆弱的人質，方可使協議生效。

賀錦麗說：「這不僅能救出人質，也能讓大量援助進入（加薩）。」她呼籲哈瑪斯接受這項協議。

「哈瑪斯聲稱希望停火，目前有一項協議已經擺在桌上。誠如我們所說，哈瑪斯需要同意這項協議。」

她也敦促以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）有所作為，以增加加薩所需的人道援助。賀錦麗這番發言可說是美國政府高層迄今對以色列發出的最強硬批評。

賀錦麗說：「以色列政府必須採取更多措施，大幅增加進入加薩的援助物資，不能有任何藉口。」

她補充道，以色列「必須開放新的過境關卡」，且「不得對援助的運送施加任何不必要的限制」。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130304