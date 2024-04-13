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美眾院議長遇罷免危機 川普出面挺他「做得好」

2024/4/13 12:36
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（中央社邁阿密12日綜合外電報導）美國前總統川普今天向處境艱難的共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）伸出援手，稱讚強生「做得非常好」。

法新社報導，共和黨籍聯邦參議員葛林（Marjorie Taylor Greene）呼籲投票罷免強生，川普雖視葛林為盟友，卻替強生辯護。

川普在他位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宅邸說：「這對任何議長來說都不輕鬆。」強生就站在他身邊。

川普說，他認為強生「做得非常好」，「我們和議長處得很好，我和葛林也處得很好」；但他對罷免強生的行動略有微詞，稱此舉「令人遺憾」，現在應有「更重要的問題」要處理。

強生今天前往佛州拜會川普，再次顯示川普在共和黨內非正式但無可爭議的領袖地位。

兩人會後表示，他們擔心今年11月總統大選可能出現舞弊，還提到對烏克蘭的援助；共和黨內部正因援烏議題出現歧見。

另一個造成共和黨分歧的議題是墮胎。川普說，他在總統任內改造美國聯邦最高法院，後來最高法院在2022年6月推翻了1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決對墮胎權的憲法保障。

川普談到最高法院推翻墮胎權保障的裁決時說：「我們做到了每個人都說不可能的事。」

川普還說，他傾向貸款給烏克蘭用於軍事防禦，而不是直接援助。

在強生不遠千里從華府前往佛州拜會川普之際，共和黨內極右派揚言要罷免強生，他正試圖從中脫身。

共和黨內相對溫和派與民主黨希望國會通過援烏法案，共和黨的強硬派卻反對援烏，長期以來忠誠擁護川普的強生在權衡之際陷入兩難，結果就是法案仍卡在眾議院動彈不得。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130413

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