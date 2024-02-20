瑞典丹麥祭新方案支援烏克蘭 將送防空飛彈等武器

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩20日專電）烏克蘭前線戰況艱困，北歐國家丹麥與瑞典紛紛祭出支援計畫，輸送更多作戰彈藥與資源到烏克蘭。

瑞典政府今日決議通過烏克蘭與俄羅斯開戰以來最大金額的支援方案，支援方案包括運送10艘CB90攻擊快艇、20艘登陸艇，以及水下武器、砲彈、RBS70人員攜行式防空飛彈等武器。

除了供應武器之外，瑞典的支援方案還包括醫療資源、醫療車輛、購買新的武器，以及提供各種教育經費給烏克蘭。

這個方案總價71億瑞典克朗（約合新台幣215億元），是瑞典支援烏克蘭的第15次方案，也是目前金額最龐大的。

瑞典國防部長強生（Pal Jonson）表示，這次支援方案是瑞典對於這場戰爭的艱困時期所釋放出的重要訊息。

為了確保提供的資源是烏克蘭所需要，這個支援方案的內容由瑞典與烏克蘭直接的討論而產生。

強生表示，只要烏克蘭有需要，瑞典就會支持。

他也說，若俄羅斯贏得這場戰爭，瑞典將會面臨比現在更加嚴峻的安全問題，因此這個支援方案也可以視為對於瑞典國家安全的投資。

強生的說法得到基督教民主黨議員奧斯卡森（Mikael Oscarsson）的支持，奧斯卡森表示，若考慮到支援的金額能夠達到什麼效果，這是一筆很便宜的投資。

此外，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）本月17日在德國慕尼黑的安全會議上表示，丹麥將把國內庫存的所有砲彈送往烏克蘭。

佛瑞德里克森表示，彈藥、砲彈是目前烏克蘭最急迫需要的，因此丹麥將把所有的砲彈捐給烏克蘭。

但她並沒有說明丹麥庫存砲彈的確切數量。（編輯：陳承功）1130220