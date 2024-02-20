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瑞典入北約最後一哩路 匈牙利國會26日表決是否批准

2024/2/20 18:41（2/20 18:56 更新）
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北約成員國。（中央社製圖）
北約成員國。（中央社製圖）
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（中央社布達佩斯20日綜合外電報導）匈牙利執政黨青年民主黨（Fidesz）的高級官員說，國會將於當地時間26日就批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）進行表決。

法新社報導，匈牙利是最後一個還沒就批准瑞典加入北約

北約小百科

全名：北大西洋公約組織

簡稱：北約、NATO

成立時間：1949 年 4 月 4 日

北約為第二次世界大戰後歐洲、北美洲國家鞏固北大西洋地區的軍事安全而建立的國際組織，是西方世界重要的軍事同盟。根據「北大西洋公約第5條」規定，一旦確認其任一成員受到攻擊，則視為針對全體成員之攻擊，其他成員需作出即時反應。

成員國：
創始成員國為美國、加拿大、比利時、法國、盧森堡、荷蘭、英國、丹麥、挪威、冰島、葡萄牙和義大利，後續加入波蘭、匈牙利、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、西班牙、羅馬尼亞、希臘、土耳其、芬蘭

主要機構：北大西洋理事會（部長理事會）、防務計劃委員會、計劃與分析委員會、常任代表理事會、國際秘書處、軍事委員會

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進行表決的國家。在俄羅斯於2022年初入侵烏克蘭後，瑞典同年5月申請加入這個以美國為首的西方軍事同盟，與另一個北歐國家芬蘭同時申請加入。

儘管匈牙利原則上支持瑞典加入北約，但布達佩斯當局之前要求瑞典停止「詆毀」總理奧班（Viktor Orban）的政府，導致表決程序延宕；有異議人士指責奧班政府專制獨裁。

青年民主黨國會黨團領袖柯克希斯（Mate Kocsis）今天說，國會在「2024年2月26日的會議，將納入最終表決的議程…對於宣布瑞典王國加入北約的入會議定書（Protocol of Accession），我們的黨團打算支持」。

芬蘭在去年4月加入北約，成為這個軍事同盟第31個成員國。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130220

#北約
#匈牙利
#芬蘭
#瑞典
#楊昭彥
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