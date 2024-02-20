控俄使用星鏈終端設備 烏克蘭要SpaceX採取行動

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭數位轉型部長費多羅夫今天表示，烏克蘭已要求億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）採取行動，阻止俄軍在占領區使用星鏈終端設備進行通訊。

在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，星鏈（Starlink）終端機被緊急用來協助烏克蘭，對基輔在戰場上的通訊至關重要。而星鏈方面表示，不曾與俄羅斯政府或軍方有任何業務關係。

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）本月向「華爾街日報」（Wall Street Journal）表示，俄軍正在使用數以千計的星鏈終端設備；這些設備是軍方透過向中間商購買的俄羅斯私人公司取得。

身兼副總理的費多羅夫（Mykhailo Fedorov）告訴烏克蘭國家電視廣播公司（Suspilne）說，在俄羅斯使用星鏈終端機一事廣為人知前，烏克蘭當局就已要求SpaceX採取行動。

費多羅夫對電視台表示：「我們發現一種演算法，向SpaceX提出建議，並與他們溝通，以確保此類情況不會發生。」

費多羅夫說：「SpaceX已經與以色列政府採取類似行動。」

他表示：「我們正與SpaceX合作解決這項問題。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130220