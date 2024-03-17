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路透：SpaceX正為美國情報機構打造間諜衛星網絡

2024/3/17 01:29
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）路透社今天披露，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）已與情報機透簽署機密合約，並將打造一個由數百顆間諜衛星組成的強大網絡。

匿名消息人士表示，SpaceX的星盾（Starshield）部門正根據2021年與國家偵察局（National Reconnaissance Office）所簽署、價值18億美元的合約，負責打造上述網絡。

消息人士指出，相關計畫顯示SpaceX與美國情報和軍事領域關係密切，五角大廈也正針對旨在支援地面部隊的大型近地軌道衛星系統進行更多投資。

據報導，一旦計畫取得成功，美國政府和軍隊將可以快速鎖定全球幾乎任何地方的潛在目標。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）2月曾報導，SpaceX與未知的美國情報機構簽署價值18億美元的機密「星盾合約」，但未詳細說明該計畫的目的。

3名消息人士透露，自2020年以來該計畫已發射大約12枚原型衛星，其中部分衛星是利用「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭發射。（譯者：施施）1130317

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