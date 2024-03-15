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SpaceX星艦3度試射 飛行器返地球失聯任務仍有進步

2024/3/15 00:30
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（中央社波卡契卡14日綜合外電報導）美國「太空探索科技公司」今天第3度試射無人太空飛行器「星艦」，飛行器順利進入太空繞地球滑行，這次飛行距離比前兩次試射都還遠，但太空船在返回地球過程時失去聯繫。

美國中部時間今天上午8時25分（台灣時間晚間9時25分），星艦（Starship）從位於德州波卡契卡（Boca Chica）的太空探索科技公司（SpaceX）私有太空港「星際基地」（Starbase）發射升空。

美聯社報導，星艦的推進器與太空船分離後，就濺落墨西哥灣。在SpaceX前兩次試射，推進器都在半空爆炸。

SpaceX公司指出，升空後大約一個小時，他們跟太空船失去了聯繫，太空船原本預定最後要濺落在印度洋。

路透社報導，數分鐘後，SpaceX確認太空船已經失聯，可能是在重返大氣層時燃燒或解體，抑或墜入大海。

SpaceX的直播解說員胡歐（Dan Huot）表示：「太空船已經失聯了，所以今天沒有濺落。但這次我們取得如此大的進步，真是讓人難以置信。」（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1130315

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