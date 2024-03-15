TAcc+印度招募會 開拓台印度太空新創商機

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（中央社記者林行健新德里15日專電）台灣新創加速器Taiwan Accelerator Plus（TAcc+）接連2天在印度大城海德拉巴市和班加羅爾舉行招募說明會，希望促進台灣與印度太空新創公司之間的交流與商機。

由經濟部中小及新創企業署推動、工業技術研究院執行的TAcc+，去年透過「國際太空新創來台落地培訓計畫」，促成16家國際太空新創來台，並與台灣企業簽訂多項合作。

TAcc+今年持續推展這項計畫，昨天透過與印度孟買理工學院創新與創業協會（SINE IIT, Bombay）合作，在印度科技大城海德拉巴（Hyderabad）舉辦招募說明會，希望促成台灣新創公司拓展印度商機，接軌國際市場。

工研院業務副理林子傑告訴中央社，印度新創公司在火箭發射、製造、關鍵零組件、衛星通訊、及衛星遙測上的技術，是目前台灣發展太空產業所需要，印度太空新創也具有發展潛力，工研院將持續招募優質新創來台灣合作。

前駐印度科技組長王金燦以學者身份簡介台灣太空科技產業，並就台印度可能合作機會進行報告，希望藉由不同交流平台與活動，拉起台印度在太空科技產業合作機會。

王金燦說明會上介紹，台灣在太空科技產業的企業大多為中小企業，但有非常好的相關技術，雙方可以有更多合作機會，開拓國際太空科技產業的商機。

2人昨天參觀了印度最大太空新創公司Skyroot Aerospace。這家新創公司成立5年多，研發出印度火箭Vikram-S號，去年11月成功把總重量83公斤的3個酬載送上89.5公里的高度。

林子傑說，Skyroot是TAcc+招募對象，Skyroot也有高度赴台意願。

TAcc+今天繼續在有「印度矽谷」美譽的班加羅爾（Bangaluru），舉行了第2場招募說明會。（編輯：陳承功）1130315