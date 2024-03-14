SpaceX星艦第3度試射 飛行器進入太空繞地球滑行

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（中央社德州波卡契卡14日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克的「太空探索科技公司」（SpaceX）今天第3度試射無人太空飛行器「星艦」（Starship），飛行器進入太空正繞地球滑行，推進器則濺落海面。

紐約時報（The New York Times）報導，美國中部時間今天上午8時25分（台灣時間晚間9時25分）星艦從位於德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星際基地」（Starbase）發射升空。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，星艦太空船的引擎完成整個燃燒過程，並在飛行9分鐘後關掉引擎。

根據美聯社，推進器與太空船分離後，濺落墨西哥灣。在SpaceX前兩次試射，推進器都在半空爆炸。

SpaceX表示，星艦這次試飛了一條新軌道，太空船預定最後會在印度洋濺落。

根據紐約時報，星艦系統是由兩節艙體組成：「超重型」（Super Heavy）推進器，以及位於上層、也稱為「星艦」的太空船。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130314