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首艘登月民間太空飛行器 奧德修斯號壽終正寢

2024/3/25 12:29（3/25 14:21 更新）
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美國月球登陸器「奧德修斯號」創下史上第一艘民間太空飛行器登月紀錄。（圖取自twitter.com/Int_Machines）
美國月球登陸器「奧德修斯號」創下史上第一艘民間太空飛行器登月紀錄。（圖取自twitter.com/Int_Machines）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）建造月球登陸器「奧德修斯號」（Odysseus）的美國直覺機器公司今天表示，創下史上第一艘民間太空飛行器登月紀錄的「奧德修斯號」一睡不醒，走到了生命盡頭。

總部位於休士頓的直覺機器公司（Intuitive Machines）昨晚表示，原本預期「奧德修斯號」的太陽能電池板本週將接收到足夠陽光來打開收音機，但一直沒接到他打給總部的電話。

2月22日，「奧德修斯號」以不穩定的角度著陸，但仍完成多項測試並發回照片。一週後，它的任務被判定結束，因為它進入了長達數週的月夜。

直覺機器公司先前希望，「奧德修斯號」再次接受陽光照射後就能「甦醒」，就像日本無人月球探測器SLIM上個月那樣。

但直覺機器公司昨天在社群媒體X上表示，經過數天等待，已確認綽號為「奧弟」（Odie）的「奧德修斯號」電力系統「無法完成另一次回電」。

聲明寫道：「這證實奧弟以身為第1個登陸月球的商業登月器名留青史後，已經永久消失了。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130325

#奧德修斯號
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