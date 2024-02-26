日本月球探測器短暫「甦醒」 成功熬過酷寒

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天宣布，昨晚短暫與「休眠」約一個月的小型無人月球探測器SLIM重新建立通訊，而SLIM也成功熬過可降至攝氏零下170餘度的月球夜晚。

日本TBS電視台報導，SLIM於1月20日凌晨降落在月球赤道南側神酒海附近的隕石坑後，成功觀測到月表的岩石，並隨著著陸點進入「日落」導致陽光無法照射到SLIM上的太陽能面板後，SLIM在本月初開始進入休眠狀態，暫停運作。

而月球的夜晚溫度可下探到攝氏零下170餘度，但SLIM的設計並非用於耐寒，因此外界相當關注SLIM是否可以承受這種嚴酷環境。

JAXA今天在社群平台X上表示，昨晚發送了一道指令給SLIM後收到了回應，因此確認它保有通訊能力，成功熬過了月球的夜晚。

不過JAXA也說，由於目前仍處於月球正午，SLIM設備的溫度仍相當高，因此昨晚與SLIM短暫通訊後便停止通訊，準備待設備充分降溫後再恢復運作。（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1130226