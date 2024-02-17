日本H3火箭一雪前恥 二度發射成功進入預定軌道

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本國產最新主力運載火箭H3歷經去年3月一號機失敗後，二號機今天順利升空進入預定軌道，搭載的其中一枚衛星也完成分離，讓H3火箭一雪前恥，在二度發射後終獲成功。

日本放送協會（NHK）報導，H3二號機今天上午9時22分過後順利從日本鹿兒島縣種子島太空中心升空。H3一號機去年3月因火箭第二節引擎無法點火宣告失敗，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天表示，確認二號機的第二節引擎已停止燃燒，且機體依預定計畫飛行抵達目標軌道。

H3是用來取代現行主力火箭H2A的全新火箭，JAXA等單位將H3視為肩負未來太空開發的「王牌」，希望能在競爭日益激烈的國際太空商業領域中與國外其他業者相抗衡。

就在H3二號機完成第二節引擎燃燒並抵達目標軌道後，位於種子島太空中心內媒體中心的JAXA職員們紛紛喜極而泣。

讀賣新聞報導，H3火箭二號機成功進入預定軌道，並確認所搭載的一枚超小型衛星順利分離。

H3作為今後日本太空商業及探索的主力火箭，藉由實際運用，日本希望正式投入競爭激烈的國際太空開發競爭市場。

JAXA表示，H3二號機今天在升空約5分鐘後成功點燃第二節引擎，並在發射約16分鐘後抵達預定軌道，且確認搭載兩枚超小型衛星中有一枚已順利分離，另一枚正在確認是否成功分離。

H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由JAXA與日本三菱重工業從2014年起聯手開發。

不過，H3在開發過程中並不順利，一號機發射曾兩度延期，最後在去年3月好不容易升空後，卻因為第二節引擎電力系統出現過多電流導致無法點火，最終由控制中心傳送自毀指令宣告發射失敗。

去年H3的失敗也讓日本同時損失一枚地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3）。JAXA之後不斷地查明失敗原因，針對第二節引擎點火裝置等採取相應對策，為今天二度發射做好準備。

H3二號機全長約57公尺、直徑約5.2公尺，今天發射前考量到二度失敗的風險，機體並未搭載日本政府衛星，而是搭載與大地3號重量相近的兩枚超小型衛星及1枚模型衛星，來測試H3火箭運載性能。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1130217