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日本月球探測器SLIM重啟運作 開始觀測月表岩石

2024/1/29 12:20（1/29 12:44 更新）
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日本宇宙航空研究開發機構29日宣布，月球探測器SLIM已重啟運作。（圖取自twitter.com/ISAS_JAXA）
日本宇宙航空研究開發機構29日宣布，月球探測器SLIM已重啟運作。（圖取自twitter.com/ISAS_JAXA）
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天宣布，日前成功降落月球表面後太陽電池無法發電，以致被關閉電源的小型無人月球探測器SLIM已經重啟運作，並開始觀測月表岩石。

日本時事通信社報導，根據JAXA，昨天晚間約11時，已經回復與SLIM的通訊並重啟搭載的特殊鏡頭，開始觀測月表的岩石組成等。之後，JAXA將分析拍攝到的畫面，嘗試釐清月球起源。

SLIM依照原定計畫於1月20日凌晨登陸月球表面，使日本成為第5個將探測器送上月球的國家，且在距離目標地點100公尺內的地方成功精準登陸。

不過SLIM當時因為幾乎呈倒立、以非預定的姿勢靜止在月表，且陽光未照射到太陽能板導致無法發電，僅靠內建電池維持供電。SLIM在電池電量只剩12%時被刻意關閉電源。

報導指出，初步推斷太陽能板已經被西側的陽光照射到以致於發電重啟。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1130129

#JAXA
#日本
#SLIM
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