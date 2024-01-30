韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）天文學家今天新公布一組韋伯太空望遠鏡拍攝的照片，清晰呈現銀河系附近的19個螺旋星系，為恆星形成、星系結構和演化提供新線索。

路透社報導，這些照片今天由參與「鄰近星系高角解析度物理學」（PHANGS）計畫的科學家團隊公布，在這19個星系中，最接近的是NGC5068，距地球約1500萬光年，最遠的是NGC1365，距地球約6000萬光年。

韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）自2021年升空、2022年開始收集資料後，拍攝到許多令人驚奇的宇宙照片，重塑人類對早期宇宙的了解。

螺旋星系類似巨大的風車，是一種常見的星系類型，銀河系就是其中之一。

這些新觀測來自韋伯望遠鏡的近紅外線相機（Near-Infrared Camera, NIRCam）和中紅外線儀器（MIRI），其中顯示了約10萬個星團，以及數以百萬、甚至數十億計的個別恆星。

負責領導團隊對這些照片進行資料處理的英國牛津大學（University of Oxford）天文學家威廉斯（Thomas Williams）說：「這些資料很重要，因為它們讓我們對恆星形成的最初期階段有了新的看見。」

這些照片讓科學家首次以細節解析大麥哲倫星系（Large Magellanic Cloud）和小麥哲倫星系（Small Magellanic Cloud）之外，星系中讓恆星與行星形成的塵雲與氣體結構。（譯者：鄭詩韻/核稿：侯姿瑩）1130130