近101樓高小行星2/2接近地球 北市天文館：不會撞上

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）一顆被列為「潛在威脅天體」的小行星將在2月2日通過近地點，北市天文館表示，這顆天體直徑與台北101大樓高相當，不過觀測資料顯示，此次它不會撞上地球，安全無虞。

根據美國國家航空暨太空總署噴射推進實驗室網頁，今天至2月2日會有5顆小行星靠近地球，大小從汽車至體育館不等，其中僅2008 OS7符合潛在威脅天體（Potentially hazardous object）定義，也就是直徑大於150公尺，且距離地球不到0.05天文單位（約750萬公里）。

台北市立天文科學教育館透過新聞稿表示，2008 OS7將在2月2日晚間10時40分，以每秒18.2公里的速度通過近地點，與地球距離僅0.019天文單位（約285萬公里），這也是它史上最接近地球的一次。

不過，天文館指出，這顆直徑堪比台北101大樓的小行星此次不會撞擊地球，也不會進入大氣層，所以安全無虞、不必擔憂。

天文館說明，太陽系中約有上百萬顆小行星，目前已有2349顆被列為潛在威脅，其中最大的是1999 JM8、估計直徑達7公里；今年會最接近地球的則是2020 XR，在12月時距離僅0.01477天文單位（約220萬公里）。

天文館表示，至於未來150年內最接近地球的，是直徑約370公尺的毀神星（99942 Apophis），它將在2029年4月14日以不到4萬公里的超近距離擦過地球，幾乎達到同步衛星的高度，幸好目前已暫時排除了撞擊的可能性。（編輯：方沛清）1130130