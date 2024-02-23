美民間太空飛行器登月成功 奧德修斯號創歷史

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國公司「直覺機器」打造的月球登陸器「奧德修斯號」今天從月球軌道降落，登陸月球南極附近。這是美國逾半世紀以來首次登月任務，也是歷來首艘民間太空飛行器登月。

路透社報導，總部位於休士頓的直覺機器公司（Intuitive Machines）和美國國家航空暨太空總署（NASA）在聯合網路廣播中說，具6足的「奧德修斯號」（Odysseus）預定美東時間晚間6時24分（台灣時間23日上午7時24分）登陸，任務控制中心的工程師稍早致力解決飛行器上最後一刻出現的導航故障。

實況播音員說，任務控制人員試圖解決登陸器雷射導引測距儀故障問題，有必要以此儀器確定飛行器高度和水平速度。

最新報導說，「奧德修斯號」約在晚間6時23分著陸，據信已停在原定目的地。

目的地是距離月球南極300公里遠的馬拉柏特環形山A點（Malapert A），上面的酬載預定運作約7天。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，直覺機器公司執行長阿特姆斯（Steve Altemus）剛剛宣布，「奧德修斯號」目前在月球表面傳輸訊號。

阿特姆斯說：「我知道這讓人很緊張，但我們到了月球表面，正在傳輸訊號。」阿特姆斯還說：「歡迎來到月球。」

目前還不清楚「奧德修斯號」具體狀態，但直覺機器公司證實已進行聯繫，並且宣布任務成功。

這次的IM-1登月任務代表自1972年NASA「阿波羅」（Apollo）登月計畫最後一次載人任務結束以來，首艘美國太空飛行器在控制之下登陸月球表面。

IM-1搭載蒐集月球環境資料的科學儀器，獲得的資料將提供NASA最快在2026年再度將太空人送上月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫作準備。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130223

影片來源：NASA