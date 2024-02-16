更多編輯台推薦新聞：
陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多
國際

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

華爾街日報：俄羅斯在烏克蘭大量使用星鏈通訊

2024/2/16 09:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫在「華爾街日報」今天發表的採訪中表示，在烏克蘭的俄羅斯軍隊正在使用由馬斯克（Elon Musk）的SpaceX所製造的數千個星鏈衛星通訊系統。

路透社報導，布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將表示，俄羅斯軍隊「相當長時間」以來一直透過星鏈（Starlink）進行通訊，他們是自俄羅斯民營公司買到這些終端設備，而這些設備是購自中間商。

布達諾夫說，中間商透過前蘇聯加盟共和國在內等鄰國，將設備運送到俄羅斯。

烏克蘭國防部情報總局12日向路透社表示，俄羅斯軍隊在前線正利用星鏈進行通訊，但沒有透露這些終端設備的使用程度。

烏克蘭廣泛依賴星鏈系統，去年軍隊、醫院、企業和援助組織使用大約4萬2000個終端設備，美國國防部也資助烏克蘭軍隊使用。

俄羅斯大使館和SpaceX沒有立即回應置評請求。

星鏈表示，它在俄羅斯境內沒有任何業務，也未與俄羅斯有任何生意往來。不過星鏈未回覆本週稍早的置評請求，這封電郵詢問可否明確排除俄羅斯軍隊在烏克蘭使用星鏈的可能性。

退役英國陸軍准將巴瑞（Ben Barry）告訴路透社，如果俄羅斯軍隊使用星鏈，他們的通訊系統將更加安全，烏克蘭及其盟友會更難破解。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130216

俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭遭俄羅斯入侵兩年 重建成本估需15.2兆
172.30.142.28