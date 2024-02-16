華爾街日報：俄羅斯在烏克蘭大量使用星鏈通訊

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫在「華爾街日報」今天發表的採訪中表示，在烏克蘭的俄羅斯軍隊正在使用由馬斯克（Elon Musk）的SpaceX所製造的數千個星鏈衛星通訊系統。

路透社報導，布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將表示，俄羅斯軍隊「相當長時間」以來一直透過星鏈（Starlink）進行通訊，他們是自俄羅斯民營公司買到這些終端設備，而這些設備是購自中間商。

布達諾夫說，中間商透過前蘇聯加盟共和國在內等鄰國，將設備運送到俄羅斯。

烏克蘭國防部情報總局12日向路透社表示，俄羅斯軍隊在前線正利用星鏈進行通訊，但沒有透露這些終端設備的使用程度。

烏克蘭廣泛依賴星鏈系統，去年軍隊、醫院、企業和援助組織使用大約4萬2000個終端設備，美國國防部也資助烏克蘭軍隊使用。

俄羅斯大使館和SpaceX沒有立即回應置評請求。

星鏈表示，它在俄羅斯境內沒有任何業務，也未與俄羅斯有任何生意往來。不過星鏈未回覆本週稍早的置評請求，這封電郵詢問可否明確排除俄羅斯軍隊在烏克蘭使用星鏈的可能性。

退役英國陸軍准將巴瑞（Ben Barry）告訴路透社，如果俄羅斯軍隊使用星鏈，他們的通訊系統將更加安全，烏克蘭及其盟友會更難破解。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130216