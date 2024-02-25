俄烏戰爭兩年 烏克蘭部長：武器產量2023年增兩倍

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭戰略產業部長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）今天表示，國內去年的武器產量增加了兩倍，且目前有500家企業為國防部門工作。

路透社報導，烏克蘭當局正尋求各種方法加強自身防衛，以抵禦俄羅斯兩年來的侵略，包括強化國內武器生產及創新。

卡梅辛在首都基輔一場電視轉播的會議上指出，有100間國營及400間民營企業參與這項工作，烏克蘭今年計劃「大幅提高彈藥產量」。

烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）於另一場合說道，用於戰場對抗俄軍的無人機中，有90%是在烏克蘭生產。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130225