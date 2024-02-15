加薩走廊部分地區獲准使用星鏈衛星 有助即時醫療

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（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）以色列通訊部長今天宣布，以色列政府已經批准，在以色列和加薩走廊部分地區使用美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星網路服務。

法新社報導，根據協議，星鏈將支援阿拉伯聯合大公國在加薩最南端城市拉法（Rafah）運營的一座野戰醫院網路，並在以色列批准下進一步擴大範圍。

星鏈的低軌道衛星網路服務可為偏遠地區或正常通訊基礎設施被禁用的地區提供網路。

以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）今天在聲明中表示：「透過星鏈低延遲高速連接，可與其他醫院進行視訊會議和即時遠端診斷。」

阿聯外交部發言人哈梅利（Afra Al Hameli）對這項協議表示歡迎，她在社群媒體上表示，可靠的高速連網可「透過即時視訊通話，進行可能挽救生命的醫療諮詢」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130215