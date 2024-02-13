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聯合國：加薩居民逼近饑荒程度達空前

2024/2/13 00:04
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（中央社羅馬12日綜合外電報導）聯合國糧農組織（FAO）今天表示，隨以色列與哈瑪斯間的戰事延燒，加薩走廊的居民正遭逢空前程度「逼近饑荒狀態」。

法新社報導，聯合國糧農組織指出，目前加薩當地全部人口都處於糧食不安全等級裡的危機程度，更有約55萬人臨最嚴重的「饑荒」等級。

聯合國糧農組織副總幹事貝克多（Beth Bechdol）在今天發布的訪談裡說：「加薩的嚴重糧食不安全、飢餓和逼近饑荒情況，達到前所未有的程度。」

她說：「我們每天都看到越來越多人實質上瀕臨饑荒邊緣，或正邁向饑荒境地。」

貝克多表示，加薩全部220萬居民都處於糧食不安全最危險的前三分類，即第3級的危機狀態到第5級的饑荒。

世界糧食計劃署（WFP）的糧食安全階段綜合分類（IPC），將糧食從安全到饑荒分成5個等級。

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這5級分別為第1級「安全」（低於5%的人口營養嚴重不良）、第2級「緊張」（5%至10%人口營養嚴重不良）、第3級「危機」（10%到15%人口營養嚴重不良）、第4級「緊急」（15到30%人口營養嚴重不良）、第5級「饑荒」（高於30%的人口嚴重營養不良）。第3級以上即屬糧食有缺口，亟需國際救援。

貝克多說：「當前220萬當地人口裡，約有25%處於饑荒程度。」（譯者：陳亦偉）1130212

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