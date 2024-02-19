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烏東城市阿夫迪夫卡失守 基輔：俄軍企圖往西推進

2024/2/19 12:25（2/19 13:12 更新）
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圖為去年阿夫迪夫卡在戰鬥中被嚴重破壞的民宅。（路透社）
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（中央社烏克蘭頓內茨克州新奧列克桑德里夫卡18日綜合外電報導）俄羅斯稱完全控制烏東城市阿夫迪夫卡後，烏克蘭一名陸軍發言人今天表示，俄軍多次攻擊近期占領的阿夫迪夫卡以西地區，企圖取得更多戰果。

法新社報導，烏克蘭面臨人力和彈藥短缺，被迫撤離這個位於東部頓內茨克州（Donetsk）的工業樞紐。取得阿夫迪夫卡（Avdiivka）是俄羅斯自去年5月拿下巴赫姆特（Bakhmut）後，在俄烏戰事中最大的勝利。

烏克蘭軍隊在該地區的指揮官發言人利霍維（Dmytro Lykhoviy）今天在國家電視台上表示：「敵人企圖積極展開攻勢。」

烏克蘭參謀總部通報，俄羅斯對位於阿夫迪夫卡北部邊緣以西約2公里的拉斯托奇基尼（Lastochkyne）村莊發動14次攻擊，但都未成功。

利霍維表示：「我們有相當多的兵力固守那邊。」

他還說，俄羅斯對烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的羅博蒂內（Robotyne）及韋爾博韋（Verbove）村莊附近發動的攻擊也都失敗。

利霍維指出，有鑑於烏克蘭堅實防線及地形的自然條件，俄羅斯要突破那些地方，將會「非常困難」。

此外，在傳出2起俄軍射殺被俘烏克蘭士兵的事件後，基輔也宣布已展開戰爭罪調查。（譯者：鄭詩韻/核稿：侯姿瑩）1130219

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#阿夫迪夫卡
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