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烏軍棄守東部重鎮阿夫迪夫卡 南部前線傳捷報擊退俄軍

2024/2/18 19:19（2/18 19:39 更新）
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圖為1月11日在札波羅熱地區的烏克蘭武裝部隊人員。（路透社）
圖為1月11日在札波羅熱地區的烏克蘭武裝部隊人員。（路透社）
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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭軍方昨天決定撤出遭戰火蹂躪的烏東重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），以免被包圍。但烏軍今天表示，已在南部札波羅熱州前線擊退俄羅斯軍隊的進攻。

路透社報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）昨天說，在俄軍數月來的猛烈攻勢下，烏軍已撤出阿夫迪夫卡，以免被包圍。取得阿夫迪夫卡是俄國自去年5月拿下烏東巴赫姆特（Bakhmut）以來，在俄烏戰事中最大的勝利。

不過，烏克蘭軍方今天在社群平台Telegram發文說：「防衛軍昨天在札波羅熱州（Zaporizhzhia）擊退俄軍的進攻。」

烏克蘭軍方表示，已摧包含3輛戰車在內的18輛俄國裝甲車，俄軍已「撤回先前的陣地」。俄國尚未對此發表任何評論。

在烏克蘭去年夏季展開反攻後，烏南札波羅熱州前線成為了主要焦點，烏軍雖沒有重大突破，但已解放幾個遭俄軍占領的據點。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130218

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