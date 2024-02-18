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俄羅斯稱完全控制烏東城市阿夫迪夫卡 烏克蘭撤軍避免包圍

2024/2/18 13:42（2/18 14:11 更新）
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圖為阿夫迪夫卡住宅大樓被摧毀。（路透社）
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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯今天表示已「完全控制」烏克蘭東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）；烏克蘭則是在數小時之前表示，它們已撤出這座前線據點以拯救士兵生命。

綜合法新社與路透社報導，俄羅斯國防部聲明表示，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）已向總統蒲亭（Vladimir Putin）通報了這項軍事進展。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對官方媒體表示，蒲亭「祝賀我們的軍隊和戰士取得如此重要的勝利」。

彈藥短缺加上寡不敵眾，烏克蘭軍隊今天凌晨宣布撤退。

取得阿夫迪夫卡是俄羅斯自去年5月拿下巴赫姆特（Bakhmut）後，在俄烏戰事中最大的勝利。

今天稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在德國慕尼黑（Munich）的安全會議上表示：「拯救人民是我們最重要任務。」 他說：「為了避免被包圍，決定撤退到其他戰線。」

阿夫迪夫卡位在烏東的頓內茨克州（Donetsk）。頓內茨克州於2022年遭俄羅斯併吞，莫斯科當局自此稱當地為俄國一部分，但幾乎所有聯合國成員皆不予承認。

阿夫迪夫卡位置在頓內茨克州首府頓內茨克市以北約10公里處，2014年7月，阿夫迪夫卡曾短暫落入親俄分離主義者手中，然後又回到烏克蘭控制之下。

阿夫迪夫卡這次遭俄方拿下有著重要象徵意義，俄方期盼，烏軍撤出後會更難以轟炸2014年以來即遭俄羅斯和其代理勢力占領至今的頓內茨克市。

烏克蘭此時正因美國軍事援助在美國國會卡關，而面臨彈藥短缺的窘境。而烏克蘭自阿夫迪夫卡撤軍的目的是在避免烏軍在經歷數月激戰後被俄羅斯軍隊全面包圍。

上週才在重大改組中接任烏克蘭武裝部隊總司令的瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，烏克蘭軍隊已撤回城外更安全的陣地。

烏克蘭武裝部隊在聲明中引述瑟爾斯基的話說：「我決定從該城撤出部隊，轉移至更為有利的戰線採取防禦，避免包圍並保護軍人的生命和健康。」

俄羅斯全面入侵烏克蘭近兩年，阿夫迪夫卡的失守是烏克蘭去年反攻行動未能突破俄軍防線後，截至目前為止莫斯科在這場戰事取得上風的最明顯跡象。

烏克蘭南部戰線司令塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）表示，撤軍是按計畫所執行的，但部分烏國士兵在最後階段遭俄方俘虜。他並未具體說明人數。

阿夫迪夫卡過去約有3萬名居民，如今僅剩下不到1000人。阿夫迪夫卡戰役是打了近2年的俄烏戰爭中最血腥的戰事之一。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130218

#俄烏戰爭
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