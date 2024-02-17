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避免遭圍殲 烏軍決定撤出烏東要城阿夫迪夫卡

2024/2/17 11:10
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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄烏戰爭月底將屆滿兩年。烏軍表示，他們目前正從將被俄軍包圍的烏東戰略要城阿夫迪夫卡（Avdiivka）撤離。

英國廣播公司（BBC）報導，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）表示，撤離是為「避免被敵軍包圍、保全官兵性命」，稱部隊轉進到「更有利的戰線」。

阿夫迪夫卡距俄軍佔領的頓內茨克（Donetsk）首府僅約24公里，是通往頓內茨克的門戶，連月來陷入激戰。

阿夫迪夫卡市內的焦化廠一度是烏克蘭最大焦煤產地而成為烏東頓巴斯（Donbas）地區的經濟支柱與象徵，然自2014年親俄民兵控制頓巴斯的頓內茨克、盧甘斯克（Luhansk）兩州大片土地後，阿夫迪夫卡就淪為政府軍與親俄民兵的交戰前線。莫斯科稱烏克蘭8年來不斷從阿夫迪夫卡砲擊親俄地區。

BBC認為阿夫迪夫卡若淪陷，將是俄軍在頓巴斯戰線自2023年5月奪得巴赫姆特（Bakhmut）後，又一重大斬獲。

俄國2022年2月24日入侵烏克蘭以來，先後在烏南港市馬立波（Mariupol）、烏東雙連城北頓內茨克（Sievierodonetsk）與利西昌斯克（Lysychansk）、烏東巴赫姆特（Bakhmut）等攻城作戰取勝。

瑟爾斯基17日一早在臉書貼出聲明表示，他基於「阿夫迪夫卡周邊戰況做出撤離決定」。

他說：「我軍官兵莊嚴履行軍隊職責，竭盡所能摧毀俄國最優秀軍事單位，造成敵方重大人員、裝備戰損。」

上週才被烏克蘭總統澤倫斯基拔擢為軍隊總司令的瑟爾斯基說，烏軍正「採取措施穩定局勢、保持陣地」。

不過一些烏軍官兵私下坦承，阿夫迪夫卡恐隨時淪陷。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）稍早前曾示警，稱阿夫迪夫卡「有落入俄國控制之虞」，主因是「烏軍地面部隊的彈藥即將告罄」。

烏克蘭高度仰賴美國與西方盟國供應武器來抵抗俄軍。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）15日指稱，美國遲未能批准繼續向烏克蘭提供軍事援助，已對戰場產生衝擊。（譯者：陳亦偉）1130217

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