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烏軍稱在庫斯克建軍事司令部 占俄領土逾千平方公里

2024/8/15 21:48
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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭近日對俄羅斯庫斯克州發動跨境攻勢，烏軍總司令瑟爾斯基今天稱已在當地建立軍事司令部，占領逾千平方公里領土，總統澤倫斯基也指完全掌控西南部城鎮蘇賈。

瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）在會議中告訴澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）：「建立軍事司令部是為了維持法律與秩序，並滿足控制地區人民的優先需求。」

烏克蘭發動俄烏戰爭爆發以來對俄羅斯最大規模跨境反攻已邁入第2週，澤倫斯基今天表示，烏軍現已完全掌控庫斯克州（Kursk）城鎮蘇賈（Sudzha）。

瑟爾斯基今天也談到，庫斯克州數十座村莊及超過1000平方公里領土已在烏軍掌控之下。

瑟爾斯基指出：「在庫斯克州展開軍事行動以來，我軍總計推進深入35公里。」

瑟爾斯基還說：「我們已掌控（俄羅斯）1150平方公里領土及82個聚落。」（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130815

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