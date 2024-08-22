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澤倫斯基視察蘇米州 蒲亭控烏克蘭意圖攻核電廠

2024/8/22 22:13
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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭部隊6日發動出人意料的攻擊行動後，烏克蘭總統澤倫斯基說，他今天前往與俄羅斯庫斯克州接壤的蘇米州邊境地區，而俄羅斯總統普亭則控烏克蘭意圖攻擊庫斯克州的核電廠。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭已逾兩年，烏軍6日在俄羅斯境內發動大規模攻擊並占領數十個村落，俄羅斯猝不及防。

澤倫斯基在社群媒體發文表示：「我視察蘇米州（Sumy）邊境地區，並與軍事總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）和蘇米州軍政府領導人會商。」

不過在烏東頓巴斯（Donbas）地區的烏軍仍陷入苦戰，俄軍於此持續攻城掠地。

澤倫斯基表示，針對頓巴斯的托列茨克鎮（Toretsk）與波克羅夫斯克市（Pokrovsk）等戰況激烈的前線地區，他闡述了採取加強防禦的措施。

烏克蘭安全部門的消息來源告訴法新社，烏軍襲擊位於俄羅斯伏爾加格勒州（Volgograd）的馬里諾卡夫（Marinovka）機場，並說「每項攻擊行動削弱俄羅斯的空優，並大幅遏制他們飛機的戰力」。

另一方面，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）指控澤倫斯基，試圖攻擊一座位於庫斯克州境內，並與爆發戰事的俄羅斯邊境地區相距約莫50公里的核電廠。

不過這位克里姆林宮的領導人並未就他的說法提出任何證據，也沒有就所謂的襲擊提供更進一步細節。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1130822

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