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澤倫斯基：烏軍正在俄羅斯庫斯克州加固陣地

2024/8/17 20:45（8/17 22:19 更新）
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圖為16日在俄烏邊界附近行動的烏克蘭軍人。（路透社）
圖為16日在俄烏邊界附近行動的烏克蘭軍人。（路透社）
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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭6日跨境攻入俄羅斯的庫斯克州，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏軍正在「加固」當地陣地，且局勢趨穩區域持續擴大。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於即時通訊軟體Telegram發文表示：「（烏克蘭武裝部隊）總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）通報，我軍在庫斯克州（Kursk）的陣地正在加固，以及局勢穩定區域擴大。」

俄羅斯官員昨天才指控烏克蘭摧毀庫斯克州一座橫跨塞姆河（Seym River）的重要橋梁。基輔尋求牽制俄軍在區域的移動。

澤倫斯基還說：「截至今天上午，我們已經補充我們國家的交換籌碼。」他指的是烏克蘭已俘虜、日後可用來交換的俄羅斯士兵。

澤倫斯基另表示，在烏克蘭東部城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）和托列茨克（Toretsk）附近的前線情勢已「獲得控制」。俄羅斯先前通報，俄軍近幾週已朝這2鎮取得一連串進展。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1130817

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