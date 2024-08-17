烏軍總司令：對俄羅斯庫斯克地區攻勢已向前推進
2024/8/17 03:21（8/17 11:05 更新）
（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭軍事總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）今天指出，對俄羅斯的庫斯克（Kursk）地區攻勢已進一步推進。
法新社報導，在上傳社群媒體的影片中，瑟爾斯基向總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）報告：「攻擊部隊持續戰鬥，在部分地區向敵方推進一至三公里。」
瑟爾斯基說，烏軍在整個戰線持續戰鬥，有望在距離邊界13公里的馬拉洛克尼亞村（Mala Loknya）的持續戰鬥中俘虜多人。
10天前，烏克蘭出人意表進入俄境發動攻擊，基輔稱已掌控逾80個村落。
遭受烏軍猛烈砲火攻擊下，俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod）19日起將撤離5個村落居民，並關閉通行。
貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram上表示：「從8月19日起，我們將關閉5個村落通行、撤離居民並協助他們搬運所屬資產。」（譯者：徐睿承）1130817
延伸閱讀烏克蘭奇襲挺進俄國 美前官員：台灣可效法跨境攻勢烏克蘭跨境反攻俘虜逾百俄軍 基輔有意換俘烏克蘭攻入俄國庫斯克州 俄軍：已奪回克魯佩茨村紐時：烏克蘭軍隊庫斯克逆襲是豪賭 需防戰線暴露弱點烏軍入侵俄西南疆 分析：前線獲喘息和談可能擁籌碼
- 烏軍總司令：對俄羅斯庫斯克地區攻勢已向前推進2024/08/17 03:21
- 2024/08/15 22:26
- 2024/08/15 15:53
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
烏克蘭攻入俄國庫斯克州 俄軍：已奪回克魯佩茨村