烏克蘭攻入俄國庫斯克州 俄軍：已奪回克魯佩茨村
2024/8/15 22:26
（中央社莫斯科15日綜合外電報導）烏克蘭部隊上週開始跨境攻入俄羅斯邊境的庫斯克州（Kursk）並占領許多村落後，俄羅斯國防部今天表示，俄軍已經奪回庫斯克州的克魯佩茨村（Krupets）。
法新社報導，俄羅斯國防部指出，俄軍已經「徹底摧毀敵軍，並且重拾克魯佩茨村」。
俄國國防部提到，俄軍正持續「擊退烏克蘭武裝部隊的意圖入侵」。烏克蘭這波攻勢始於8月6日。
烏克蘭持續跨境攻入庫斯克州之際，俄羅斯國防部還說會調度更多部隊，以保衛同樣位在俄國邊境的貝爾哥羅德州（Belgorod）。
俄國國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）表示，俄軍已經備妥「具體行動」，以保衛貝爾哥羅德州免受烏克蘭攻擊，其中包括「增派部隊」。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1130815
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