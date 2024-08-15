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烏克蘭稱跨境攻勢持續挺進 俄羅斯再撤居民

2024/8/15 15:53（8/15 16:54 更新）
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俄羅斯西南部庫斯克州11日有住宅大樓及車輛被烏克蘭飛彈碎片擊中。（Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov via 路透社）
俄羅斯西南部庫斯克州11日有住宅大樓及車輛被烏克蘭飛彈碎片擊中。（Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov via 路透社）
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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）烏克蘭軍隊在俄羅斯西南部庫斯克州繼續挺進之際，代理州長史米爾諾夫今晚表示，州政府當局已決定撤離當地格魯希科沃區居民。

路透社報導，與烏克蘭接壤的庫斯克州（Kursk）格魯希科沃區（Glushkovsky District）人口約2萬，史米爾諾夫（Alexei Smirnov）在通訊應用程式Telegram表示，警方和州政府其他機構將協調撤離步驟。

烏克蘭今天表示，跨境入侵行動於拂曉之後又深入庫斯克州1到2公里，烏軍已對俄境蘇賈鎮（Sudzha）完成清除俄軍任務。

俄羅斯官員表示，烏軍發起跨境攻擊後，已經撤離近20萬人。

曾任烏克蘭軍方發言人的謝列茲尼約夫（Vladislav Seleznyov）對美國之音俄語組說，烏克蘭情報和美國提供的高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，簡稱海馬士）是這次突擊進展神速的關鍵。

他說：「烏克蘭情報發揮完美。因此，一些趕來增援庫斯克州俄軍的敵人縱隊被摧毀，這要歸功於火砲和無人機，也許還有飛機。」

「當然，俄軍的真正剋星是『海馬士』，它把俄軍大量武器、裝備和人員變成灰燼。」

不過，烏軍過去幾天來推進速度放慢下來，這並不是由於俄軍抵抗，而是由於烏軍拉長了補給線。

根據一些專家的看法，克服這一不利因素的關鍵是，讓烏克蘭有更大權限斟酌使用西方的遠程武器，特別是射程可達300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

保衛民主基金會（FDD）俄羅斯計畫副主任哈迪（John Hardie）說：「我認為華府是這裡的主要問題。」

哈迪對美國之音說：「假如美國給了在俄羅斯領土使用ATACMS的綠燈，我認為，英國，也許還有法國也將跟進，允許使用他們提供給烏克蘭的巡弋飛彈。」（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1130815

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