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烏克蘭越境反攻俄國 拜登：讓蒲亭真正陷入兩難

2024/8/14 11:04（8/14 21:25 更新）
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（中央社紐奧良13日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，烏克蘭近日深入俄羅斯領土發動攻勢，讓俄國總統蒲亭「真正陷入兩難境地」；他還說，美國官員正為這起跨境反攻行動與烏方保持聯繫。

路透社報導，烏國部隊本月6日上午大舉進攻俄羅斯西南部的庫斯克州（Kursk），烏方共部署約1000名兵力和數十輛裝甲車和戰車。一名美國官員今晚表示，烏克蘭強襲庫斯克州，似乎是想迫使俄國從烏克蘭撤軍以回防俄國領土。

拜登抵達紐奧良（New Orleans）後回答記者提問時說，過去6到8天，他每4到5小時就會聆聽一次有關烏克蘭反攻行動的簡報。

拜登對此首度做出實質評論，說「這讓蒲亭（Vladimir Putin）真正陷入了兩難境地」；烏方的行動似乎讓俄羅斯措手不及。

在烏克蘭試圖擊退俄羅斯於2022年2月發動的全面入侵之際，美國向烏克蘭提供了價值數十億美元、主要用於防禦的武器。

拜登5月授權基輔使用美國援助的武器打擊俄羅斯境內的軍事目標，保護正遭受俄軍攻擊的烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）。

白宮表示，烏克蘭並未提前告知突襲庫斯克州的行動。俄羅斯軍隊今天以飛彈、無人機和空襲反擊烏軍。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在空軍一號（Air Force One）上告訴記者，華府並未參與這項行動。

她說，「我們與這起行動並無關聯」，並補充說，美方將繼續就烏方的行動與他們對話。

蒲亭表示，他認為烏克蘭發起反攻的目的，是在可能的會談之前提高基輔的談判地位，並減緩俄羅斯軍隊沿前線推進的速度。

美國官員說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的目標仍有待觀察。

一名美國官員表示：「我們正試圖釐清他們究竟在做什麼，以及目標為何，目前還沒徹底弄清。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1130814

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