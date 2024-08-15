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烏克蘭越境反攻奏效 美官員：俄國調動部分兵力回防

2024/8/15 04:12（8/15 07:12 更新）
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圖為烏克蘭軍車13日行駛在俄羅斯邊境的蘇米地區。（路透社）
圖為烏克蘭軍車13日行駛在俄羅斯邊境的蘇米地區。（路透社）
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（中央社烏克蘭蘇米14日綜合外電報導）「華爾街日報」（The Wall Street Journal）獨家報導，美國官員表示，俄羅斯正從烏克蘭撤出部分兵力，以因應烏方對俄國領土發動的進攻。

根據「華爾街日報」，美國官員稱美方仍設法確定俄羅斯此舉意義為何，但未透露美國評估俄方正調動多少部隊。

不過，美方最新評估支撐了烏克蘭官員的說法，據稱烏方上週突然入侵俄羅斯庫斯克州（Kursk），已使俄軍從烏克蘭調離。

「華爾街日報」指出，這是烏克蘭越境行動迫使俄羅斯重新調整其入侵兵力的初步跡象。（譯者：陳正健）1130815

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