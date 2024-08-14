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烏克蘭逆襲持續挺進俄庫斯克州 暗示將有下一波行動

2024/8/14 09:01（8/14 09:25 更新）
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烏克蘭持續挺進俄羅斯庫斯克州。圖為烏克蘭軍人12日乘坐裝甲車到靠近俄羅斯邊境的蘇米地區。（路透社）
烏克蘭持續挺進俄羅斯庫斯克州。圖為烏克蘭軍人12日乘坐裝甲車到靠近俄羅斯邊境的蘇米地區。（路透社）
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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，俄烏戰爭中迄今最大的跨境逆襲，已攻占俄羅斯庫斯克州（Kursk）74個據點，且烏軍仍在持續推進，過去24小時挺進1到3公里。

路透社報導，烏克蘭上週派出數以千計的士兵進入俄羅斯西部的庫斯克地區，令莫斯科當局措手不及。在處於劣勢數個月後，這場奇襲讓烏克蘭取得自2022年最大的戰果。

然而，基輔的說法與俄羅斯描述的場景不一致，少將阿洛迪諾夫（Apti Alaudinov）說，烏克蘭軍隊已被擋下。俄羅斯國防部表示，在距邊界26到28公里處的村莊，發動攻擊的烏軍已被擊退。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，基輔的部隊已將俄羅斯戰俘聚集起來，他們可用來換回遭俘虜的烏克蘭戰士，宣稱這是不斷擴大的「換俘籌碼」。

澤倫斯基說：「儘管經歷艱困與激烈的戰鬥，我們的部隊持續在庫斯克地區挺進，我們國家的『換俘籌碼』持續增加。有74個據點已落入烏克蘭掌控中。」

澤倫斯基透過視訊連結發表談話時，要求他的最高指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）研擬這項行動的下一步「關鍵步驟」。

瑟爾斯基說，「一切都是依照計畫執行」，但沒有詳盡說明。

基輔沒有透露太多關於這項計畫的細節，與去年發起反攻行動時形成鮮明對比。當時的反攻事前大肆宣揚了數個月，但最後未能突破準備充分的俄羅斯防線。

在發動奇襲的一週後，庫斯克州州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）呼籲居民展現耐心與堅強性格。

他在社群媒體發文說：「我直截了當地說：這場危機尚未克服。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已矢言將以「恰當的回應」反擊烏克蘭，並指控基輔的「西方大師」協助烏克蘭。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130814

#俄烏戰爭
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