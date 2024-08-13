烏克蘭奇襲俄境 澤倫斯基：戰爭正回到俄羅斯

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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，如果俄羅斯總統蒲亭想要打仗，俄國就不得不講和，還說莫斯科當局把戰爭帶到其他國家後，戰爭現在正在回到俄羅斯。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間談話中表示，基輔對俄羅斯西部庫斯克（Kursk）地區發動的重大跨境襲擊是烏克蘭的安全問題，還說基輔已經從俄羅斯發動攻擊的地方奪下部分地區。

澤倫斯基說：「如果蒲亭（Vladimir Putin）這麼想要打仗，那麼俄羅斯就必須被迫求和。」

他表示，烏克蘭與庫斯克地區接壤的東北部蘇米州（Sumy），自6月1日以來已經遭受俄羅斯跨境攻擊近2100次。

他說：「俄羅斯把戰爭帶給其他人，現在戰爭將回到俄羅斯。烏克蘭一直以來都只想要和平，我們當然會確保和平。」

據法新社報導，蒲亭今天下令俄軍「驅逐」進入俄羅斯領土的烏軍，俄國當局表示，已有超過12萬人因戰鬥而撤離。

基輔6日對庫斯克地區發動出人意料的奇襲，在這場二戰以來對俄羅斯領土發動的最重大跨境攻擊中拿下20多個定居點。

烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）今天在一段影片中告訴澤倫斯基，他的軍隊現在掌控約1000平方公里的俄國領土，且「進攻行動」仍在持續進行。

蒲亭在電視轉播與政府官員舉行的會議上表示，「敵人明顯的目標之一是製造分裂」並「破壞俄羅斯社會的團結和凝聚力」。

他說：「國防部主要的工作當然是要把敵人逐出我們的領土。」

蒲亭指出，俄羅斯會透過「對所有陷入困境的人展現一致支持」來做出回應，還聲稱登記參戰的人數有所增加。

他說：「敵人將受到應有的還擊。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130813