烏軍入侵俄西南疆 分析：前線獲喘息和談可能擁籌碼

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭出其不意入侵俄羅斯西南疆庫斯克州。分析認為，這將迫使俄軍從已有斬獲的烏東頓內茨克州前線轉進而重新部署。倘若烏軍守住陣勢，到和談階段將成為不可多得的籌碼。

美聯社報導，烏克蘭上週發動對庫斯克州（Kursk）的這場攻勢，成為戰爭爆發近兩年半以來，烏軍規模最大跨境突襲，曝露俄軍的脆弱，使克里姆林宮蒙受重大打擊。

截至目前，俄羅斯軍方只能艱難對抗這場奇襲，並已撤離數以萬計該州居民。

兵員不足、武器奇缺的烏方原本在沿著逾1000公里長前線遭遇俄軍無情攻勢，此一攻其不備行動初步奏效後，令烏軍士氣大振。

烏克蘭為何於戰爭這個階段決定展開這場攻擊，其戰略為何？

半島電視台（Al Jazeera）報導，烏方在烏東頓內茨克州（Donetsk）軍事受挫數週後展開此一攻勢。

退役戰鬥機飛行員、軍事分析家貝爾（Sean Bell）指出，「掌握主動權」是其中一個理由。他解釋，兩國邊界很長，「他們有能力突破，這已不言自明」。

其次，烏克蘭此舉也展現出，戰局不是俄羅斯說了算。貝爾說：「在這個區段顯然是由烏克蘭掌控局面。」

半島電視台國防編輯加托普洛斯（Alex Gatopoulos）認為，烏克蘭先出動干擾俄羅斯無人機的第一視角無人機（FPV drone），使得攻擊庫斯克州（Kursk）的戰略相當於「無人機閃電戰」。這種低成本無人機通常搭配螢幕或虛擬實境眼鏡從遠端操控。

庫斯克州行動對俄烏戰爭有何影響？

這場突襲讓人不禁想問，烏克蘭何能在逾兩年激戰之後，如此輕而易舉地對俄境進行攻擊。

貝爾告訴半島電視台，庫斯克州攻勢可能改變戰爭走向。儘管有人批評烏方此一出其不意之舉魯莽，他解釋，「打仗靠的就是氣勢和主動，所有人全都措手不及」。

烏方攻擊迫使俄方讓部隊從已經多所斬獲的頓內茨克州前線轉進，在庫斯克州重新部署，這使得烏克在前線獲得喘息。

但是加托普洛斯指出，烏方得對庫斯克州增兵、增派戰車並投注更多資源，才能夠保住當前陣勢。

儘管俄軍部隊數量可能超過烏軍並且在當地打敗對方，他表示，如果烏軍堅守陣勢，「到和談階段，那將成為不可多得的籌碼」。但若烏方任務失敗，「那將會打擊士氣」。

美聯社也認為，基輔發動這場入侵可能是為了迫使克里姆林宮從頓內茨克州移轉資源，俄軍已對當地數個區段加緊攻勢，緩慢但穩步取得斬獲。如果烏方守住已經拿下的庫斯克州部分土地，將可增強未來和談的實力，可能讓基輔得以交換遭莫斯科占領的土地。

與此同時，烏方主動出擊也讓克里姆林宮蒙受打擊，凸顯其未能保家衛國，並且粉碎俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）所謂俄羅斯大體上不受戰事影響的說法。

這場奇襲同時對基輔盟友傳達出烏克蘭軍方有能力在這場戰爭中採取主動的訊息，這樣的訊息在美國大選之前尤其有其意義。

不過，突襲俄境雖然初步成功，卻可能對烏方若干最精良部隊形成耗損，無法對頓內茨克州提供至關重要的增援。

對烏軍而言，試圖延續對庫斯克州的部署恐怕有其難度，因為烏方補給線易受敵火攻擊。

英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）軍事學主任沙維爾（Matthew Savill）說：「考量到烏克蘭後備部隊數量有限，不管規模如何，要在俄羅斯維持部隊並且抵禦反攻，那都會有其難度。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑淑琴）1130813