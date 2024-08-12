本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況6/300
首頁 / 國際

烏克蘭跨境反攻俄羅斯領土 庫斯克州長稱增至12死121傷

2024/8/12 22:05（8/14 09:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯庫斯克州民眾11日聚集在一棟受損民宅前，地方當局稱此為烏克蘭攻擊所致。（Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov via 路透社）
俄羅斯庫斯克州民眾11日聚集在一棟受損民宅前，地方當局稱此為烏克蘭攻擊所致。（Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯庫斯克州（Kursk）州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）今天表示，烏克蘭跨境強襲本地造成的平民死亡數已增至12人、傷者增至121人。

法新社報導，史米爾諾夫偕同其他州長與總統蒲亭（Vladimir Putin）召開線上會議，他向蒲亭報告說，截至今天已有12萬1000人離開庫斯克州，或者從該州前線地區撤離，另有超過5萬9000人尚待撤離。

史米爾諾夫指出，庫斯克州合計約2000人的28個定居地，已落入烏克蘭軍隊的掌控中。

蒲亭今天表示，烏克蘭試圖以入侵俄羅斯南方來破壞全國穩定，但基輔此舉不會成功。

蒲亭與高階安全官員和數州州長舉行視訊會議時指出，「烏克蘭武裝部隊的損失正持續大幅增加，包括那些準備好隨時戰鬥的部隊，和敵方持續調動至本國邊境的部隊都是」。

他還強調，烏軍入侵庫斯克州導致當地超過10萬平民撤離，顯示基輔當局企圖藉此阻止莫斯科對烏東頓巴斯（Donbas）地區的攻勢。（譯者：洪啟原）1130812

#俄羅斯
#烏克蘭
#蒲亭
延伸閱讀
烏軍跨境反攻第7天 俄國平民撤離貝爾哥羅德州邊境俄羅斯：烏克蘭深入庫斯克地區 企圖分散俄兵力澤倫斯基宣布取得首批F-16 距烏克蘭提出需求已逾兩年俄羅斯模擬戰術核武部署發射 演訓地含烏克蘭南部及東部占領區烏克蘭喊話俄羅斯：用和平換取停止跨境攻勢烏克蘭逆襲持續挺進俄庫斯克州 暗示將有下一波行動
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄羅斯：烏克蘭深入庫斯克地區 企圖分散俄兵力
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：