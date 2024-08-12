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烏軍跨境反攻第7天 俄國平民撤離貝爾哥羅德州邊境

2024/8/12 16:01
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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）隨著俄羅斯致力遏制烏克蘭軍隊在俄國西部邊境庫斯克州的攻勢，相鄰的貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫表示，俄國當局今天下令在當地展開新一波撤離行動。

法新社報導，葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在通訊軟體Telegram發文指出：「敵軍在紅亞魯加區（Krasnoyaruzhsky）邊境相當活躍，為了我們人民的健康與安全著想，我們開始將紅亞魯加區居民遷移至更安全的地點。」

路透社報導，烏克蘭軍本月6日跨境攻入俄羅斯領土，橫掃俄國庫斯克州（Kursk）西部部分地區，這場突襲的目的或許在於，在美國大選後可能舉行的停火會談中獲得更多影響力。

根據俄羅斯軍事部落客，烏克蘭軍的攻勢顯然讓俄方措手不及，俄軍在昨天結束前穩住了庫斯克州的前線，不過烏克蘭已占領一小塊俄國領土，那裡的戰鬥今天仍在持續。

葛拉特卡夫說：「我確信我們的軍人將盡一切努力應對浮現的威脅。」

烏克蘭大膽襲擊俄羅斯主權領土，旨在向西方支持者展現，基輔仍能發起大規模軍事行動，同時試圖在可能舉行的停火協商之前，獲得談判籌碼。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130812

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